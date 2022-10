Scholieren van het Wateringse Veld College hebben de laatste schoolweek voor de herfstvakantie goed besteed. Tijdens de projectweek maakten leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar kennis met thema’s die in het reguliere lesprogramma niet of nauwelijks aan bod komen.

De brugklassers op de school voor mavo, havo en vwo gingen onder meer aan de slag met thema’s als tolerantie, respect en verschillende emoties. Ook bespraken zij met elkaar hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin meer respect wordt getoond. Daarvoor is het goed jezelf beter te kennen. In workshops gingen leerlingen op speelse wijze op zoek naar hun identiteit.

In een andere programma werd de inwendige mens verzorgd. Tijdens de afgelopen dagen werd ruim aandacht besteed aan voeding en voedingspatronen. Klassen gingen in teams de strijd aan om de titel Master Chef te veroveren. Na de beoordeling door een vakjury konden de leerlingen de diverse gerechten proeven.

In het Social Media Theater stonden leerlingen stil bij de invloed die sociale media op hun leven en hun emoties hebben. Zoals bekend, lijden veel jongeren onder onzekerheid, gevoed door onrealistische beelden die op media als Instagram worden gedeeld.

Is alles wat zij zien wel echt? En hoeveel en hoelang kijk je dan naar beeldschermen? De leerlingen werden met de neus op de feiten gedrukt. De passiviteit van het beeldscherm maakte in ieder geval tijdens een theatersessie plaats voor een actieve rol. De leerlingen konden aan de slag met Spoken Word, een kunstvorm waarin elementen van rap, poëzie, comedy en muziek worden verwerkt. Na het leren en bedenken kwamen de leerlingen ook nog flink in beweging. Met diverse teamopdrachten werd intensief aan de slag gegaan. ‘Samen plezier maken was het sleutelwoord‘, aldus een docent.