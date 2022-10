Het is momenteel een toptijd voor liefhebbers van authentieke Westlandse druiven. En het wordt nóg beter. Bij Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight aan de Zwethkade-zuid in Den Hoorn, op de grens met Wateringen, worden al volop bekende druiven geoogst zoals Emile Royal, Muscaat van Alexandrië en Baidor. Ook de welbekende blauwe druif Black Alicante is inmiddels rijp om geoogst te worden.

"Dit druivenras, dat altijd laat rijp is, is ook écht een 'gouwe ouwe' Westlandse druif", zegt Hilde Jansen van Nieuw Tuinzight trots. "De druif heeft een goede 'bite' en is heel sappig. Hij is zoet, met een aparte fruitige smaak."

De Black Alicante wordt ook wel een 'bewaardruif' genoemd, vervolgt Jansen. "Bij druivenkwekerij Nieuw Tuinzight oogsten we elke dag verse druiven, maar in vroegere tijden werd deze sappige druif bewaard voor de kerstdagen", zegt ze. "Er was toen veel minder fruit beschikbaar in de wintermaanden, dus waren Westlandse Black Alicante-druiven een lekkere traktatie in de winter."

De druivenwinkel van Nieuw Tuinzight is elke werkdag geopend van 11.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De winkel blijft open totdat de druiven op zijn.