Op een plezierboot in het water langs de Vlaardingsekade, tussen Schipluiden en Vlaardingen, is woensdagmiddag brand uitgebroken.

Op de boot waren twee personen aanwezig. Zij zijn het water ingesprongen en vervolgens zelf op de kant geklommen. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.



De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De brandende boot was namelijk moeilijk te bereiken en lag tegen het riet aan.



De schade aan het vaartuig is aanzienlijk. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.