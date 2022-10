Een scooterrijder en fietser zijn woensdagochtend tegen elkaar gebotst op de kruising van de Maasdijk en de Noordlandseweg in 's-Gravenzande.

De bestuurders van de tweewielers knalden tegen elkaar op de kruising. De fietser kwam hierbij hard ten val. Hulpdiensten zijn uitgerukt om de slachtoffers bij te staan.



De fietser is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de scooterrijder raakte gewond. Ook deze is later, zonder spoed, meegenomen naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeval kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.