In de nieuwe wijk De Vlindertuin in 's-Gravenzande zijn de projectontwikkelaar VORM en BM van Houwelingen begonnen met de bouw van nieuwbouwproject ENTREE. Daar komen twee woongebouwen van vier lagen met 56 betaalbare koop- en huurwoningen. Dit project maakt deel uit van Dijckerwaal II.

In het ene woongebouw komen 24 koopwoningen en in het andere 32 huurhuizen in het middensegment. De huurwoningen zijn gekocht door Syntrus Achmea Real Estate & Finance namens PME pensioenfonds. Inwoners van Westland van 55 jaar en ouder krijgen voorrang bij de verhuur.

Alle woningen worden voorzien van een warmtepomp, vloerverwarming en warmte-terugwininstallaties. Wethouder Michiel Ferwerda (GemeenteBelang Westland) zegt blij te zijn dat starters en senioren met dit project een 'mooi plekje' in Westland krijgen. "Dit zorgt ervoor dat starters hier hun wooncarrière kunnen beginnen en de senioren zorgen ervoor dat er doorstroming op de woningmarkt komt", aldus de wethouder.

ENTREE wordt dus een woonplek voor jong en oud, met grote raampartijen en ruime balkons in beide appartementsgebouwen. De woningen worden zogenoemde betaalbare koop- en huurwoningen en hebben een woonoppervlakte van respectievelijk 50 en 73 vierkante meter. "De koopwoningen zijn echt bedoeld voor starters op de woningmarkt", zegt Willem Romijn, ontwikkelmanager bij VORM. "De 24 koopwoningen worden in basis voorzien van twee kamers. Hier vinden starters een betaalbare en duurzame woning."

Alle koopwoningen in ENTREE zijn inmiddels al verkocht. Meer informatie via vorm.nl/entree.