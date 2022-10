De huisvesting van 228 arbeidsmigranten aan de Hoge Geest in Naaldwijk is voorlopig van de baan. Het gemeentebestuur heeft de omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke woonunits geweigerd.

Het bouwplan werd vorig jaar ingediend door SG Architecten. Dit bureau uit Delft vroeg een vergunning aan voor de huisvesting van 228 arbeidsmigranten in vier woonblokken met drie bouwlagen naast de achteringang van het bekende bedrijf Tuin&Terras. Het adres is officieel Monstersepad nabij 5 in Naaldwijk.

Omwonenden van de locatie kwamen vorig jaar al direct in verzet omdat ze de plek totaal niet geschikt achten voor de huisvesting van meer dan tweehonderd arbeidsmigranten. Eerder ging al een streep door het plan voor een woonpark voor 208 arbeidsmigranten op de hoek van de Maasdijk en de Zijdijk in 's-Gravenzande. In tegenstelling tot het oude gemeentebestuur vindt het nieuwe college van B en W het plan van ontwikkelaar AGM Vastgoed en uitzendbureau AUB Van Bergen uit Hoek van Holland veel te groot voor die locatie.

Wethouder Pieter Varekamp (VVD, arbeidsmigranten) liet destijds weten dat de gemeente en de initiatiefnemer een 'constructief overleg' gevoerd hebben over de ingediende vergunningsaanvraag. 'Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer besloten de huidige aanvraag in te trekken en een nieuwe aanvraag in te dienen', schreef de wethouder aan de gemeenteraad.

De initiatiefnemer van het plan aan de Hoge Geest kan ook nog een nieuw plan indienen, maar of dat zin heeft is de vraag. Fractievoorzitter Duijsens van coalitiepartij Westland Verstandig, de grootste partij in de gemeenteraad, zei eerder al dat het plan 'absoluut niet kan'.