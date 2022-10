De Lierse Dom is helemaal in ere hersteld en weer volledig bij de tijd. Maandag zijn de uurwerken geplaatst en de cijferringen met verlichting gemonteerd. Dat was nodig omdat de verlichting van het uurwerk niet meer werkte. Met het terugplaatsen van de gerestaureerde uurwerken is de Dom weer compleet.

En dus weet heel De Lier weer hoe laat het is. Een tijdje geleden werden de uurwerken al verwijderd voor groot onderhoud. Het carillon was ook helemaal van slag, maar dat is al eerder weer gefikst. Oekraïners die op het Rankplein liepen herkenden eigen volkslied niet meer als dat gespeeld werd. "Er was een softwareprobleem waardoor slechts vier van de 32 klokken werden aangestuurd", zei een woordvoerder van de gemeente daar destijds over.