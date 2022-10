De aangekondigde steunmaatregelen voor het mkb-bedrijfsleven ‘zijn zeer teleurstellend’ voor de glastuinbouwsector. ,,Dit gaat de glastuinbouw niet helpen”, zegt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland. ,,Die geluiden horen we ook van andere sectoren.” Het kabinet moet de plannen overigens nog wel goedkeuren.

In de staatsregeling wordt gesproken over een maximale steun voor een agrarisch bedrijf van 62.000 euro per jaar. Er wordt gedacht aan het oprekken daarvan naar 93.000 euro. "Dat is voor een glastuinbouwbedrijf absoluut onvoldoende", stelt Adri Bom-Lemstra. "Daarom richt onze lobby zich met name ook op de erkenning van de glastuinbouw als energie-intensieve sector, in plaats van als landbouwbedrijf."

Voor energie-intensieve sectoren is een groter steunpakket beschikbaar, zoals het zich nu laat aanzien. Glastuinbouw Nederland verwijst naar het maximale steunkader van 2 miljoen euro per bedrijf dat de EU heeft vastgesteld en dat door de Duitse regering ook wordt toegepast. "In Nederland ontbreekt daarvoor de politieke wil, waardoor een ongelijk Europees speelveld ontstaat. Als tegenargument stelt het ministerie dat in dat geval maar 30 procent aan steun mag worden toegekend. Wij betreuren het dat Brussel wel mogelijkheden biedt, maar dat Nederland daar niet in meegaat."

Bij de overheid is een totaalbudget van 2 tot 3 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning van energie-intensieve mkb-bedrijven. "Maar dit gaat door het bedrijfsleven minimaal worden gebruikt als bijna geen sector ervoor in aanmerking komt", zegt de voorzitter van Glastuinbouw Nederland, die het 'zeer opvallend' noemt dat de meeste sectoren überhaupt niet voldoen aan de voorwaarde dat 12,5 procent van de productiekosten moet bestaan uit energiekosten.

"Geen enkele bedrijfstak lijkt op dit moment ook maar enigszins geholpen met de aangekondigde steun", vervolgt Bom-Lemstra. "De glastuinbouw voldoet uiteraard wel aan die eis, maar dan nog resteert een mogelijke vergoeding die volledig ontoereikend is."

Een bijkomende extra verzwaring van de maatregel is volgens Glastuinbouw Nederland dat bedrijven die het afgelopen jaar een omzetstijging hebben gerealiseerd van meer dan 20 procent geen enkele vergoeding krijgen. De redenering is dat bedrijven bij omzetstijging geen ondersteuning nodig hebben.

Adri Bom-Lemstra spreekt alles omvattend over een 'zeer teleurstellende regeling'. "Dit gaat onze sector niet tot zeer marginaal helpen. Helaas moeten we constateren dat de politieke wil ontbreekt om innovatieve, essentiële bedrijfstakken als de glastuinbouw daadwerkelijk te ondersteunen. Wij blijven onze kernboodschap daarom onder de aandacht brengen bij politiek en publiek. Nederland kan dat signaal versterken door het tekenen van onze petitie."