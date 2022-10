Het lange hek tussen de twee rijbanen op de Kruisbroekweg in Naaldwijk moet blijven. Dat oordeel heeft het Westlandse gemeentebestuur. De barrière is volgens wethouder Pieter Varekamp (VVD, verkeer) nog altijd noodzakelijk om de verkeersveiligheid te garanderen. LPF Westland en D66 Westland vinden het hek lelijk, achterhaald en totaal overbodig.

LPF Westland en D66 opperden afgelopen zomer het idee om het hek te verwijderen en te laten vervangen door een groene zone. Het hekwerk is ooit geplaatst om te voorkomen dat scholieren door de wijk Galgeblok fietsen en de oversteek maken naar de nieuwe middelbare scholen aan de overzijde. Destijds reed er veel vrachtverkeer door de straat, waardoor de maatregel nodig was.

De situatie is inmiddels echter veranderd, menen de twee partijen. Het hek is al diverse keren beschadigd, kan ook niet meer open en is om die reden vastgezet. Daarnaast mogen er ook geen vrachtwagens meer rijden over de Kruisbroekweg. LPF en D66 zien in plaats van een hek daarom liever planten, zoals een beukenhaag.

Burgemeester en wethouders delen deze analyse echter niet. 'Ondanks de vermindering van vrachtverkeer blijft de Kruisbroekweg een weg waar veel verkeer overheen gaat', schrijft wethouder Pieter Varekamp. Op de weg geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. Het leidt tot onveilige situaties als mensen op de Kruisbroekweg onverwacht oversteken op plekken waar automobilisten dit niet verwachten.

Het gemeentebestuur neemt een kleine aanpassing overigens wel in overweging. Het beweegbare deel van het hek, dat in het verleden diverse keren is kapotgereden, kan weg. De hulpdiensten hebben het hek niet meer nodig.