Een scooterrijder is zaterdag aan de politie ontkomen door een vol kratje bier voor een motoragent te gooien en via brandgangen te vluchten. De politieagent wilde de bestuurder in eerste instantie aanspreken op zijn rijgedrag, maar eindigde in een achtervolging van de scooterrijder. De agent heeft aangifte gedaan.

De motoragent zag de scooter zaterdagavond rond 21.50 uur voorbijkomen op de Bolle Kikkertbrug in Schipluiden. De wijkagent wilde de bestuurder van de scooter controleren, maar die ging er op hoge snelheid vandoor. De man verborg daarbij ook zijn kenteken, volgens de agent vermoedelijk door een klapmechanisme dat hij met zijn voet omhoog deed. Daarna deed de vluchtende bestuurder er alles aan om de politie af te schudden. "Dit werd een achtervolging waarbij de bestuurder van de scooter een volle krat bier voor de wielen van mijn politiemotor gooide", zegt wijkagent Ben Eekman. "Vervolgens reed de scooter met een snelheid van ongeveer 50 kilometer per uur door meerdere brandgangen om te ontkomen", aldus de agent. De totale achtervolging, die ongeveer een kwartier duurde, vond plaats tussen de Koning Julianalaan en de Prinses Marijkelaan in Schipluiden. De politie roept getuigen op om contact op te nemen met de politie. Volgens de wijkagent hebben meerdere mensen de achtervolging zien gebeuren. "De collega heeft aangifte gedaan en we onderzoeken de zaak", meldt een woordvoerder van de politie. "We hebben vooralsnog geen aanhouding kunnen verrichten."