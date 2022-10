De politie heeft zondagavond twee verdachten aangehouden voor het bedreigen van een persoon aan de Boswoning in Honselersdijk. Daarbij zou een wapen zijn gebruikt.

Om even voor 21.00 uur werd er 112 gebeld voor een bedreiging aan de Boswoning in Honselersdijk. De politie rukte in groten getale uit met onder andere agenten in kogelwerende vesten. Drie personen zouden een ander op straat hebben bedreigd en de persoon hebben afgeschrikt met een vuurwapen dat hierna ergens in de omgeving zou zijn gedumpt.

Het gebied bij het tankstation van Texaco waar het incident zich volgens de melding afspeelde, werd volledig afgesloten. De politie ging op zoek naar het wapen maar heeft deze niet gevonden. Wel hebben agenten twee verdachten aangehouden.

Ook de brandweer kwam ter plaatse om de politie te ondersteunen bij de zoektocht. Zo is er met behulp van een ladder op het dak gezocht naar het eventuele wapen. Maar ook die inzet leverde niets op waarna de brandweer weer is teruggekeerd naar de kazerne.