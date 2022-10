Een 71-jarige man uit 's-Gravenzande, die woensdagochtend werd aangereden in zijn woonplaats, is afgelopen nacht overleden aan zijn verwondingen.

De man fietste woensdagochtend net voor 10.00 uur vanuit een doorgang de Koningin Julianaweg op waar een aanrijding ontstond met een personenauto, legt de politie uit. De man raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden aan zijn verwondingen.



Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Team Verkeer van de politie doet onderzoek naar de aanrijding.