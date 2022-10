De bazar in De Kiem in 's-Gravenzande heeft een bedrag van maar liefst 66.710,34 euro opgeleverd. Dit bedrag wordt gebruikt voor de verbouwing van de jeugdruimtes in De Kiem.

Twee dagen lang stond De Kiem bol van de activiteiten. Het begon vrijdag met een seniorenavond, gevolgd door een bingo en het Rad van Avontuur. De zaterdag startte met een kindermiddag met kinderbingo en kinderkermis, met onder meer een zweefmolen en een suikerspinkraam. Ook draaide het rad een paar rondjes voor de kleintjes. Voor de fanatiekelingen volgde later een pubquiz en de bazar werd afgesloten met het Rad van Avontuur. Ook de uitslag van de grote verloting werd zaterdagavond bekendgemaakt. Westland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland