Recreanten, vooral mensen met een beperking, lopen welhaast de kans op een beenbreuk als ze over de hobbelige paden van het Julianapark in 's-Gravenzande wandelen en daarom gaat de gemeente Westland die paden aanpakken.

Dat laat wethouder Michiel Ferwerda (GemeenteBelang Westland) weten in antwoorden op vragen van Westland Verstandig. "De wandelpaden in het Julianapark vertonen hobbels en die worden veroorzaakt door boomwortelopdruk", legt Ferwerda uit. "Om die weg te nemen vervangen we het asfalt door halfverharding. Dat past ook beter in de omgeving van het Julianapark."



De werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd.