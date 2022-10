Het Westlandse CDA-raadslid Kevin Klinkspoor is één van twee kandidaten om de landelijke voorzitter te worden van het CDJA, de jongerentak van het CDA. Hij neemt het in de verkiezingsstrijd op tegen Noah Brok, raadslid in Heusden.

De stembussen gaan op 4 november open en dan kan er een maand lang gestemd worden. De winnaar wordt op 10 december bekendgemaakt tijdens het congres van het CDJA. "Mijn plannen voor de vereniging zijn een goed verhaal voor de volgende generatie, het opleiden en activeren van toekomstige politici en vooral een vereniging waar we het met elkaar gezellig kunnen hebben", zegt Klinkspoor, die na de jongste gemeenteraadsverkiezingen als nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA de Westlandse gemeenteraad binnenvloog. Om zich volledig te kunnen concentreren op zijn raadslidmaatschap in Westland en zijn mogelijke voorzittersrol bij het CDJA stopt Klinkspoor een jaar met zijn masterstudie. "Dan heb ik genoeg tijd om beide dingen te doen", stelt hij. "Dan kan ik alle tijd steken in mijn liefde voor de vereniging en in mijn liefde voor de gemeente Westland."