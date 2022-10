Burgemeester Bouke Arends is zwaar ontevreden over afwezige rol die minister Rob Jetten (D66, Klimaat) in zijn ogen tot dusver speelt in de crisis in de tuinbouw. Namens de meeste tuinbouwgemeenten riep Arends de voor het energiebeleid verantwoordelijke minister op om snel in actie te komen. Arends wacht nog altijd op een reactie. "Dat is moeilijk om te verhapstukken."

Arends luidde donderdag op de Dag van de Tuinbouw de noodklok. 'Het water staat het gehele glastuinbouwcluster aan de lippen' schrijft Arends. 'Als er niet snel daadkrachtig wordt opgetreden, zal er een onmetelijk groot probleem zijn voor de gehele keten, wat niet meer te herstellen is vanwege concurrentie met andere landen in de wereld. De Nederlandse economie is gebaat bij een sterke glastuinbouw. We hebben nu een toppositie, maar dat dreigt dus verloren te gaan door uitblijven van daadkrachtig optreden van het kabinet.' Arends wil graag met het kabinet overleggen. 'We kunnen versneld verduurzamen en met de innovaties die we daarvoor gebruiken helpen we Nederland in de energietransitie. Zo waarborgen we de toppositie als duurzaamheidspionier en voedselvoorziener'.