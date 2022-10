De Veilingweg in De Lier heeft soms meer weg van een Formule 1-circuit dan van een 50-kilometerweg en daar gaat de gemeente Westland nu iets aan doen. Er lagen al twee tijdelijke verkeersdrempels en die worden nu permanent. Daarnaast komen er nog twee drempels bij om de snelheid van het verkeer flink te beteugelen.

Op de Veilingweg tussen de Kerklaan en de Europaweg in De Lier wordt vaak veel te hard gereden, weet ook de gemeente Westland. Behalve een wegversmalling zijn er geen snelheidsremmende maatregelen genomen. Door de realisatie van de nieuwbouwwijk Liermolensloot in De Lier is het 'langzame' verkeer op de Veilingweg sterk toegenomen en daarom moet de snelheid flink worden teruggebracht, stelt de gemeente. Daarom komen er drempels.

Aan de Veilingweg De Lier wordt nu flink gewerkt. De afgelopen maanden is de weg tussen de Europaweg en de Kerklaan flink aangepakt. Dit traject is bijna klaar. Daarna is het deel vanaf de Kerklaan aan de beurt. De werkzaamheden duren nog tot april volgend jaar en dat is een half jaar later dan de bedoeling was.