De politie rukte woensdagavond uit naar de Gladiool in Naaldwijk na een melding van een woningoverval. Bij aankomst bleek het niet om een woningoverval te gaan, maar om een straatroof op de Grote Woerdlaan.

Bij de hulpdiensten kwam rond 23.15 uur een melding binnen van een woningoverval. De politie laat donderdag weten dat het niet om een woningoverval ging, maar om een straatroof. "Hier is een slachtoffer door meerdere mannen belaagd en beroofd van zijn telefoon", legt de politie uit. Het slachtoffer is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. "We doen onderzoek naar de zaak, er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht."