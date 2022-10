Er komt een nieuwe supermarkt van Jumbo op de plek van het voormalige Rabobank-kantoor op de hoek van de Dorpskade en de Heulweg in Wateringen. Ondernemer Edward Koornneef en de gemeente Westland hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van de nieuwe Jumbo, die groter wordt dan de huidige Jumbo in Wateringen.

Wethouder Michiel Ferwerda (GemeenteBelang Westland, gebiedsontwikkeling) laat weten blij te zijn met de ondertekening. "Met deze ontwikkeling voldoen we niet alleen aan de wens van meer vierkante meters supermarkt in Wateringen, we zorgen hiermee ook voor betere parkeermogelijkheden en verkeersveiligheid", zegt hij.

In de vastgestelde visie Wateringen 2030 staat dat er in Wateringen behoefte is aan uitbreiding van het aanbod van supermarkten. Om dit op de voormalige locatie van de Rabobank mogelijk te maken, voerde de gemeente al langere tijd gesprekken met onder andere de BIZ Wateringen, provincie en Koornneef Vastgoed BV.

Koornneef Vastgoed, eigenaar van deze gronden, wil met verplaatsing van de Jumbo-supermarkt van de Vliethof naar de Heulweg in Wateringen deze uitbreiding realiseren. Hierin wordt volgens de gemeente Westland ook voldaan aan de behoefte voor betere parkeervoorzieningen in het centrum. Daarnaast is de aanpak van de aangrenzende rotonde voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid in het centrum in deze ontwikkeling opgenomen.