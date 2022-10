Het nieuwe systeem van parkeren op het strand kost de gemeente Westland meer dan het oplevert. De geraamde inkomsten worden niet gehaald en de kosten vallen hoger uit door indexaties en onvoorziene uitgaven.

Dat meldt wethouder Pieter Varekamp (VVD) in antwoorden op vragen van het CDA. Ook hogere uitgaven aan bijvoorbeeld verkeersregelaars en gastheren dragen bij aan het tekort in de exploitatie. Die moeten onder meer op drukke dagen worden ingezet als badgasten rijendik voor de betaalautomaat staan te wachten om af te rekenen.

Het huidige parkeersysteem met slagboom en betaalautomaat is voor een periode van vijf jaar aanbesteed met de mogelijkheid om vier keer met een jaar te verlengen, zo laat de wethouder weten. Volgend jaar komt er een evaluatie om te kijken hoe het daarna verder moet. 'Tot die tijd wordt in samenwerking met de contractpartner gewerkt aan 'finetunen' en verbetering van het bestaande systeem', schrijft Varekamp.

Het CDA is altijd voorstander geweest van gratis parkeren op de strandslagen. Op de vraag of dat een optie is, antwoordt de wethouder dat 'we bij de evaluatie alle mogelijkheden zullen onderzoeken'.