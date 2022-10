Het heeft afgelopen zomer niet of nauwelijks geregend, maar toch 'regende' het klachten bij de gemeente Westland over losliggende tegels in stoepen en fietspaden. De tegels lagen los omdat het zand eronder flink was uitgedroogd. Inmiddels zijn er heel wat regenbuien gevallen en is de ondergrond volgens de gemeente weer goed genoeg om het straatwerk aan te pakken.

Dat is inmiddels gebeurd aan de Dijkweg in Naaldwijk op het fietspad tussen de Volvodealer en de stoplichten en aan de Grote Achterweg, waar een tijdje terug een scooterrijdster keihard onderuitging door een losse tegel. Even verderop aan de Zwartendijk tussen Naaldwijk en Monster liggen de tegels op het fietspad ook weer recht, net als op de Nieuweweg in Honselersdijk. De tegels op de Poelmolenweg in 's-Gravenzande zijn zelfs vervangen door asfalt. "Juist door meldingen van oplettende inwoners konden straten worden aangepakt", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Met een extra team van stratenmakers zijn er noodwerkzaamheden verricht." De gemeente Westland heeft de achterstand nog niet ingelopen en is de komende tijd bezig met herstelwerkzaamheden. Waar mogelijk wordt het werk gebundeld per wijk uitgevoerd.