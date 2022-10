Dieven hebben het al een paar nachten voorzien op de wijk Pijlentuinen in Naaldwijk. Ze bezoeken achtertuinen en nemen daarbij fietsen en andere spullen mee. Aan de Vivaldi zijn er zelfs camerabeelden van gemaakt.

De politie bevestigt de diefstallen. "De afgelopen tijd zien wij dat er in de wijk Pijletuinen in Naaldwijk voornamelijk fietsen vanuit tuinen en schuren worden gestolen", zegt een woordvoerder. "Wij besteden hier extra aandacht aan in onze surveillance. Er zijn inmiddels meerdere aangiften bij ons binnengekomen en wij doen hier onderzoek naar. Bewoners vragen we om extra alert te zijn en hun schuur én tuin goed af te sluiten. Bij verdachte situaties is de oproep aan hen om direct 112 te bellen."

Eerder was het in Naaldwijk al flink bal als het gaat om het stelen van fietsen. Wie in het centrum zijn of haar fiets parkeert kan er beter een extra slot omheen doen, want het aantal diefstallen van stalen rossen loopt er gierend uit de hand. Het plaatsen van camera's heeft volgens burgemeester Bouke Arends geen zin omdat er door het hele centrum fietsen worden gejat.

"We zouden er dan een kleine dertig moeten installeren en dat is alleen daarom al niet handig", zei hij daar eerder over tegen de gemeenteraad. "Ik zeg wel toe dat ik met de politie wil kijken hoe we op een andere manier de fietsendiefstallen kunnen tegengaan."