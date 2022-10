De rotondes op kruispunten Kruisbroekweg-Galgeweg en Kruisbroekweg-Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk stromen in de spits slecht door en daarom moeten er kruispunten met verkeerslichten van gemaakt worden. Dat gaat waarschijnlijk in 2025 gebeuren.

Dat stelt wethouder Pieter Varekamp (VVD, verkeer) in een reactie op het besluit van het gemeentebestuur om geld te vragen aan het Rijk voor bereikbaarheidsmaatregelen waarmee de bouw van nieuwe woningen versneld kan worden. Het kabinet heeft hier de komende tien jaar geld voor gereserveerd. Voor de eerste ronde diende de gemeente Westland een voorstel in voor woningbouwlocatie Waelpark. Naast verbeteren van de bereikbaarheid van beide drukke Naaldwijkse kruispunten kan het geld ook gebruikt worden voor de aanleg van aansluitingen en wegen in Waelpark. Er is sprake van cofinanciering, dus naast het geld van de landelijke overheid moet de gemeente zelf 35 procent van het totaalbedrag betalen. Eind dit jaar bepaalt het Rijk of Westland in aanmerking komt voor een bijdrage. Voor 'turborotondes', die door hun inrichting de doorstroming versnellen, is op de beide Naaldwijkse kruispunten volgens Varekamp te weinig ruimte, maar kruispunten met verkeerslichten passen wel, stelt hij. "Daarmee wordt de bereikbaarheid van dit deel van Naaldwijk voor de langere termijn geborgd", aldus de wethouder. Westland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland