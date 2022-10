Heenweg is weer helemaal bij de tijd. Nadat er op de kerk, die omgebouwd is tot appartementencomplex, al een klok aan de gevel was geplaatst, is de klok die sinds mensenheugenis onderaan de Maasdijk stond ook weer terug.

De oude klok was bij de uitvoering van werkzaamheden kapot gegaan. Daarom is die vorig jaar in opdracht van de gemeente van de stroomvoorziening afgekoppeld, verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf in Naaldwijk. "De veroorzaker van de schade is ons niet bekend en daarom kunnen we de schade dan ook niet verhalen", meldde wethouder Leen Snijders destijds.

Snel geregeld

Het vorige college wilde geen klok terugzetten, maar Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig, wel. Toen zijn partij op het pluche kwam, heeft hij de terugkeer van de klok meteen op lijstje gezet van dingen die snel geregeld moesten worden.

"Uit Heenweg kwamen bij Westland Verstandig heel veel verzoeken binnen om terugplaatsing", aldus Duijsens. "Het nieuwe college, wethouder Ferwerda in het bijzonder, heeft dit snel uitgevoerd en de klok is inmiddels teruggezet. Wel een nieuwe klok, want de oude was te veel beschadigd. Voor de Heenweg is dit een goede zaak. Na de aanleg van glasvezel hebben we ook dit nu bereikt voor Heenweg."