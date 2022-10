Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag de macht over het stuur verloren en met zijn voertuig tegen een boom op de Bospolder bij de Pouwelslaan in Honselersdijk geknald. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Zondagnacht 9 oktober heeft er om 2.20 uur een fors eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een personenauto op de Bospolder bij de Pouwelslaan in Honselersdijk. Het eenzijdige verkeersongeluk gebeurde afgelopen nacht omstreeks 2.20 uur. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Het voertuig vloog vervolgens uit de bocht en botste vol tegen een boom. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen voor het forse verkeersongeluk. De bestuurder werd daarna in een vacuümmatras gefixeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte door het ongeluk zwaar beschadigd en werd door een bergingsbedrijf weggesleept.