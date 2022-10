Het Westlandse straatbeeld is wekenlang gedomineerd door omgekeerde Nederlandse vlaggen als steunbetuiging voor de boeren. Maar daar komt nu een einde aan. zaterdag worden de eerste vlaggen weggehaald door de Westlandse strijders. Frank Hollaar zal er blij mee zijn.

"Afspraak is afspraak", zegt Marco van Veen, doelend op de deal die hij als voorzitter van de Boeren en Tuindersbeweging begin september met burgemeester Bouke Arends maakte. Die wilde dat ze op 1 oktober al weggingen, terwijl Van Veen ze nog de hele maand oktober wilde laten hangen. Met een ordinair potje 'handjeklap' kwamen ze in het midden uit: op 15 oktober moeten ze weg zijn.

En dat is nog een flinke klus want er hangen er inmiddels zó veel binnen de Westlandse gemeentegrenzen. Daarom beginnen ze er al een week van tevoren mee. "We hebben zo veel medewerking van de burgemeester gehad, die man heeft ons alle ruimte gegeven", aldus Van Veen.



"Hij kwam zijn woord na en dat doen wij ook. Natuurlijk kan je ervoor kiezen om op de laatste dag met het weghalen van de vlaggen te beginnen. Maar wij willen ook onze goede wil tonen. Laten zien dat er afspraken met ons te maken zijn. Én, niet onbelangrijk, wij die ook nakomen. Daarom beginnen we nu al."