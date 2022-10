In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Stoelmatter in Wateringen is zaterdagmiddag brand uitgebroken.

Meerdere eenheden zijn rond 12.00 uur naar het pand uitgerukt om de situatie onder controle te krijgen. "In het pand staat veel rook en het naastgelegen pand is ontruimd", meldt de brandweer.



De brandweer is druk bezig met een plan op te maken om de brand te bestrijden. Ook het droneteam van de brandweer is opgeroepen. Met deze drone zoeken ze op afstand naar de brandhaarden.