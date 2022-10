Winkeliersvereniging BIZ Naaldwijk wil af van alle vuilniswagens in het centrum van Naaldwijk en heeft daarom de handschoen opgepakt om gezamenlijk de afvalstromen van de ondernemers in het centrum te verwerken. Met een bakfiets.

Op een gemiddelde dag komen er zo'n twaalf verschillende vuilniswagens in het centrum van Naaldwijk om de vuilnisbakken bij ondernemers te legen. Dit moet toch veiliger kunnen, dacht voorzitter Rein Wiendels van de BIZ Naaldwijk Winkelrijk. In overleg met Chantal Neeleman van Facility Portal kwam een duurzame oplossing op het pad van de winkeliersvereniging.

Bakfietsen

Daarom is deze week een pilot gestart om afval op te halen met bakfietsen en dit te deponeren op een locatie buiten het winkelgebied. Hierdoor hoeven vuilniswagens niet meer het centrum in om de containers te legen. "De ondernemer kan dagelijks van zijn afval af", zegt Neeleman. "Het aantal verkeersbewegingen van grote vuilniswagens in het centrum neemt af, alle afvalstromen kunnen gescheiden worden en de bakfiets is een duurzaam vervoersmiddel."

Een aantal winkeliers in Naaldwijk doet nu mee met deze proef en na een maand volgt een evaluatie. Als het een succes blijkt te zijn wordt deze manier van afval ophalen aangeboden aan alle ondernemers in het centrum. Volgens mkb Westland staan ook andere winkelgebieden te springen om aan te sluiten.