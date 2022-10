De stichting Voor Elkaar Met Elkaar (VEME) staat te popelen om van de Aloysiusschool in Monster een thuis te maken voor een groep van twaalf tot maximaal zestien jong volwassenen met een beperking. Nu de coalitiepartijen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en de VVD met een motie komen voor het behoud van de school in plaats van sloop heeft de stichting plotseling weer hoop.

De stichting VEME is inmiddels al bijna vijf jaar bezig om een woning te realiseren voor een groep van twaalf tot maximaal zestien jongvolwassenen met een beperking. De start in 2018 was veelbelovend met steun van de gemeente Westland en Wonen Wateringen. Na eerste verkenningen trok de gemeente de conclusie dat het beter was om de school te slopen en nieuwbouw te realiseren.

Dit leidde tot bezwaren van de Historische vereniging Monster en Ter Heijde en inmiddels wordt er al bijna een jaar gewacht op een uitspraak van de bestuursrechter. "We voorzien nog jarenlange procedures als vastgehouden wordt aan het eerder genomen besluit van de gemeente om de Aloysiusschool te slopen", zegt voorzitter Annemiek Verroen van de stichting.

In juni is VEME aan de slag gegaan om te verkennen of er ruimte is voor een alternatief plan met behoud van delen van de school. Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal gemeenteraadsleden, gemeenteambtenaren, Wonen Wateringen en de Historische vereniging. "De bereidheid is er nu om te komen tot een plan waarmee alle partijen zouden kunnen leven", merkt voorzitter Verroen. "Wij staan klaar om samen met de gemeente, Wonen Wateringen, de Historische vereniging en met participatie vanuit de buurt een goed plan te maken. We hopen dat de woning in 2025 klaar kan zijn."