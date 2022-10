Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool kunnen dit jaar al in oktober binnenkijken tijdens een extra open dag bij het Wateringse Veld College, op de grens van Wateringen en Den Haag. Op dit moment is het onduidelijk of er in januari aangepaste coronamaatregelen zullen zijn en daarom houdt de school voor mavo, havo en vwo op zaterdag 15 oktober een extra open dag.

Leerlingen in groep 8 melden zich in februari aan voor de middelbare school van hun keuze. Zij kijken voor die tijd graag binnen bij een aantal scholen. De toen geldende coronamaatregelen maakten het in 2020 en 2021 lastig om de sfeer op een middelbare school vooraf te proeven en ervaren. Op dit moment gelden geen coronamaatregelen en daarom organiseert het Wateringse Veld College een extra open dag in oktober. Van 11.00 tot 14.00 uur staan de deuren open voor alle geïnteresseerde leerlingen en hun ouders. Dit geeft leerlingen uit groep 7 en 8 de gelegenheid om gegarandeerd binnen te kijken bij hun toekomstige middelbare school. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor proeflesjes op woensdagmiddag 12 oktober of een bezoek brengen aan de extra open dag op 15 oktober. "Zelf proeven en ervaren is toch wat je het liefste doet", zegt Erik van Ruijven, rector van het Wateringse Veld College. "Je maakt immers een belangrijke keuze. En als de maatregelen het toelaten, dan is iedereen uiteraard ook eind januari weer welkom. We werken met domeinonderwijs en bieden de mogelijkheid voor tweetalig onderwijs. Daardoor worden onze leerlingen klaargestoomd voor de moderne samenleving en bereiden we ze voor op de toekomst."