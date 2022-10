Het nieuwe pand van de stichting Dierenhulp Westland aan de Vierschaar in Naaldwijk moet nog gebouwd worden, maar de vrijwilligers kunnen al wel ingeschakeld worden voor hulp. Er zijn dertig vrijwilligers in alle dorpskernen van Westland en Hoek van Holland met een chipreader en de achterban van honderd vrijwilligers kan ingezet worden als er een dier vermist is.

In het pand van Dierenopvangcentrum Westland (DOCW) komt opvang voor diverse diersoorten. Stichting Dierenhulp Westland zal zich daar vestigen met een eigen ambulancepost mét opvangmogelijkheid voor hulpbehoevende dieren en gaat rijden met een eigen dierenambulance. Ook komt er een (nood) opvangmogelijkheid voor hulpbehoevende dieren. Vanuit de Vierschaar kan stichting Dierenhulp Westland snel ter plekke zijn en hulp bieden in het Westland. Doneren Voor de bouw van het DOCW en ook voor de eigen ambulancepost is er veel geld nodig. Daarom komt de huidige verdubbelaaractie van Stichting DierenLot goed van pas, aldus de stichting. Elk voor 8 oktober ontvangen bedrag tot honderd euro wordt door DierenLot verdubbeld. Doneren kan via de speciale link op de Facebook-pagina van de stichting. Niet lullen maar poetsen Als het aan Ulbe Spaans ligt, de voorzitter van Dierenopvangcentrum Westland, dan opent het nieuwe opvangcentrum over een jaar zijn deuren. "Dat is de optimistische voorspelling, maar binnen anderhalf tot twee jaar is volgens mij realistisch", zegt Spaans. "Dan kan het functionele gebouw - we gaan niet voor een schoonheidsprijs - zijn deuren openen en dan gaan we op zijn Westlands aan de slag. Dat wil zeggen: 'Niet lullen maar poetsen en niet beloven wat we niet kunnen waarmaken'."