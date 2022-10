De Westlandse kust bij Ter Heijde krijgt sinds vanmorgen een grote schoonmaakbeurt om de olie die daar is aangespoeld te verwijderen. Op het strand liggen bolletjes stookolie die mogelijk afkomstig zijn van een schip dat eerder waarschijnlijk een lozing heeft gedaan voor de Zeeuwse kust.

Rijkswaterstaat kan nog niet goed inschatten hoe groot de vervuiling is en is langs de hele kustlijn bezig met opruimen van de olie. De hele Noordzeekust van Zeeland tot aan Noordwijk ligt bezaaid met olie. Surfers krijgen zwarte voeten als ze over het strand lopen van en naar de zee. Wat de olie voor gevolgen heeft voor vogels is nog niet duidelijk.