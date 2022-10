Een auto en vrachtwagen zijn maandagochtend tegen elkaar geknald op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk.

De wagens knalden tegen elkaar ter hoogte van het Floracollege. Hulpdiensten rukten uit om de inzittenden bij te staan. De bestuurder van de auto is onderzocht door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht.



De weg werd tijdelijk afgesloten. Het beschadigde voertuig is afgesleept door een berger.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Vermoedelijk zag de vrachtwagenchauffeur de personenauto over het hoofd tijdens het invoegen, meldt calamiteitensite VRPress.