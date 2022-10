Meer dan duizend kinderen staken vrijdag hun handen uit de mouwen tijdens de Dag van de Westlandse techniek, georganiseerd door WNTweb.

In totaal 1070 basisscholieren uit de groepen 7 en 8 maakten kennis met de veelzijdigheid die de technieksector te bieden heeft. Elke klas bezocht twee techniekbedrijven in de Westlandse regio.

WNTweb heeft dit jaar 45 bedrijven bereid gevonden de deur voor de leerlingen open te zetten. De vakmensen brachten in eenvoudige woorden hun passie voor techniek over op kinderen in de leeftijd van 9 tot en met twaalf jaar, die het programma aansprekend, leerzaam en ook nog leuk vonden.

In twee bezoeken van elk een uur kregen de kinderen een uitgebreid beeld van wat de bedrijven maken. Ze daalden zelf af in het riool bij Van Der Valk & De Groot, keken mee met de lassers bij Duijnisveld Kasconstructies en gingen metselen en tegelzetten op diverse bouwplaatsen. 'Zo ervaarde de toekomstige generatie op een laagdrempelige manier wat er komt kijken bij het werk in de techniek', zo liet de organisatie na afloop weten.