De voormalige Aloysiusschool in Monster moet niet worden gesloopt, maar worden verbouwd tot een woonvoorziening voor jongeren met een specifieke zorgvraag.

Dat stellen de fracties van GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig en de VVD. Ze dienen daar tijdens de eerstkomende raadsvergadering op 19 oktober een motie voor in.

De gemeente Westland sloot in maart 2018 een intentieovereenkomst met Wonen Wateringen en zette daarmee de eerste stap in de herontwikkeling van de Aloysiusschool in Monster naar woningen voor jongeren met een specifieke zorgvraag. Bij een onderzoek is vastgesteld dat met behoud van de authentieke buitenschil het gebouw nog prima zou voldoen, maar het toenmalige college wilde de school en de gymzaal liever slopen en daar circa 43 appartementen voor zowel jongeren met specifieke zorgvraag als ouderen voor terugbouwen.

Daar kwam veel weerstand tegen vanuit direct omwonenden en historische verenigingen. De verwachting is dat sloop van de school tot ellenlange juridische procedures leidt en daarom willen de drie coalitiepartijen het pand liever verbouwen. "De noodzaak voor jongeren met een specifieke zorg- of ondersteuningsvraag voor zelfstandige woonruimte met zorgverlening op maat is immens groot", weet André van den Berg, raadslid van GemeenteBelang Westland. "Daarom is het bijzonder droevig dat ze nu geen reëel vooruitzicht hebben op het realiseren van een wonen-met-zorg-project."