Taalhuis Westland staat klaar voor iedereen die beter Nederlands wil leren en voor iedereen die daar iemand anders graag bij wil helpen. Daarom beginnen er binnenkort weer nieuwe trainingen voor taalmaatjes.

In oktober start er een nieuwe training voor taalmaatjes in de vestiging van bibliotheek Westland in 's-Gravenzande. De training bestaat uit twee bijeenkomsten en na zes weken is er een terugkomdag om tips en ervaringen met elkaar uit te wisselen. De bijeenkomsten zijn op vrijdag 14 oktober, 4 november en 16 december van 10.00 tot 12.30 uur.

Na de tweede bijeenkomst wordt er een passende match gemaakt met een 'taalvrager'. Deelname aan de training is gratis. Taalmaatjes krijgen een gratis lidmaatschap van Bibliotheek Westland en na afloop ook een attentie. Taalmaatjes moeten een uur per week de tijd hebben om in de bibliotheek, thuis of buiten aan de doelen van een taalvrager te werken en moeten vooral ook geïnteresseerd zijn in taal en andere culturen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij een Taalbalie. Aanmelden kan via taalhuis@bibliotheekwestland.nl.