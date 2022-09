De gemeente Westland is ook dit jaar weer op zoek naar Westlandse sporters die een bijzondere prestatie hebben geleverd. De inwoner die een sportieve topprestatie heeft neergezet, die coach die onmisbaar is of een groep die geweldig samenwerkt voor de winst kan tot en met 20 november worden aangemeld.

De uitreiking van de Westlandse Sportprijzen 2022 heeft plaats op 26 januari volgend jaar tijdens het Westlands Sportgala. "Het Sportgala is inmiddels een Westlandse traditie", zegt sportwethouder ANKO Goudswaard (GemeenteBelang Westland). "Westland is een sportieve gemeente en daar horen nominaties en sportprijzen bij. Ik hoop dan ook dat inwoners én sportverenigingen massaal hun favoriete sportvrouw, sportman, G-sporter, sportcoach of sportploeg uit Westland nomineren. Ik ben heel benieuwd naar de aanmeldingen en kijk uit naar het Sportgala om de winnaars bekend te mogen maken." Om in aanmerking te komen voor de Westlandse Sportprijzen is er een aantal voorwaarden gesteld. Er zijn dit jaar zeven categorieën waarin prijzen kunnen worden uitgereikt: sporttalent, sportteam, sporters met een beperking, sportcoach, sportvrouw en sportman van het jaar 2022. Daarnaast kan aangemeld worden voor de Sportcarrière Award. Ook sporters die niet bij een sportvereniging in Westland zijn aangesloten kunnen aangemeld worden. De periode waarover beoordeeld wordt, zijn de sportprestaties van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022. De genomineerde sporters worden in januari 2022 per categorie bekendgemaakt. Aanmelden kan tot en met 20 november 2022. De sportprestaties tussen 20 november en 31 december 2022 zijn nog wel van belang voor de nominaties.