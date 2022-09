In de nacht van maandag op dinsdag was het zulk slecht weer dat de asfalteringswerkzaamheden aan de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk niet door konden gaan. Ze werden uitgesteld tot vrijdag en dat betekent dat de weg die dag tussen 12.00 en 20.00 uur is afgesloten.

Het regende zó hard dat de asfalteringswerkzaamheden aan de Simon van Slingerlandtstraat en de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk eerder deze week niet uitgevoerd konden worden. Dat werk werd uitgesteld tot vrijdag. Om dat veilig te kunnen doen moet de weg worden afgesloten. Dat betekent dat de Simon van Slingerlandtstraat en de Secretaris Verhoeffweg vrijdag tussen 12.00 en 20.00 uur voor alle verkeer worden afgesloten, met uitzondering van nood- en hulpdiensten. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden en na deze werkzaamheden worden de wegen meteen weer opengesteld voor al het verkeer. Tijdens de afsluiting zijn de Patijnenburg en de appartementengebouwen Schuilenburg en Naeldburgh wel bereikbaar. De parkeergarage van appartementengebouw de Secretaris is tijdens deze afsluiting dicht. Westland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland