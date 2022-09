ISW Hoogeland krijgt een aantal noodlokalen op de locatie aan de Professor Holwerdalaan in Naaldwijk. De gemeente Westland trekt daar een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro voor uit.

Die noodlokalen zijn nodig omdat de leerlingen van de ISW-vestiging in de wijk Hoogeland vanaf volgend schooljaar geen gebruik meer kunnen maken van lokalen in het naastgelegen gebouw van de Lentiz Dalton Mavo/Groene Lyceum. Daar heeft ISW jarenlang zijn voordeel mee gedaan, maar dat is vanaf volgend schooljaar niet meer mogelijk omdat Lentiz de lokalen nu zelf nodig heeft.

Voor de huisvesting van de ISW-leerlingen worden daarom vanaf volgend schooljaar tijdelijke lokalen geplaatst op het terrein van de vestiging in de Naaldwijkse wijk Hoogeland. De aanschaf van de lokalen moet worden aanbesteed en het risico bestaat dat de lokalen niet op tijd geleverd kunnen worden als de aanbestedingsprocedure pas in december start.

Daarom heeft het Westlandse gemeentebestuur de stichting Lucas Onderwijs, waar ISW toe behoort, toestemming gegeven om te beginnen met de aanbesteding voor de tijdelijke lokalen.