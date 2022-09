Nee, er zijn geen vernielers van graven actief op Rustplaats Molenlande, de begraafplaats in Monster, maar toch zijn er graven beschadigd. Daarvan is melding gedaan bij de gemeente Westland en die heeft die meldingen ook opgepakt.

Dat heeft wethouder Michiel Ferwerda (GemeenteBelang Westland) gezegd in antwoorden op vragen van Westland Verstandig. Fractievoorzitter Peter Duijsens van de coalitiepartij wilde weten of het klopt dat meldingen van vernielingen van graven niet zijn opgepakt. Volgens de wethouder is er wél actie ondernomen. "Er is melding gedaan van vernieling via het e-mailadres ondermijning@gemeentewestland.nl en er is ook een vraag gesteld", legt Ferwerda uit.

Mensen van de begraafplaats zijn daarop gaan kijken en toen bleek het niet om vernielingen te gaan, aldus de wethouder. "Een aannemer heeft een graf beschadigd en dat niet proactief gecommuniceerd. We hebben erover gesproken en het gaat hersteld worden."

Een oudere melding van vernieling op de begraafplaats in Monster had via sociale media een vlucht genomen, vervolgt Ferwerda. "Toen is er met een brander onkruid verwijderd en daar waren sporen van op een graf te zien. De dader is dus bekend. We proberen elke melding zo goed mogelijk op te nemen, dus ook van beschadigingen van graven."