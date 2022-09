De gemeente Westland zegt niet in beeld te hebben hoeveel kinderen in Westland zonder ontbijt naar school moeten omdat hun ouders of verzorgers dat niet kunnen betalen. Wethouder Rombout benadrukt niettemin dat de gemeente klaarstaat om hulp te bieden als dat nodig is.

"We weten niet om hoeveel kinderen het gaat, die cijfers hebben we niet, maar door de energiearmoede kan het snel gaan en kunnen de cijfers per dag fluctueren", laat wethouder Rombout na vragen van D66 Westland weten. "Dus we hebben daar zeker oog voor."

Mensen die hiermee te maken hebben, kunnen aankloppen bij de bijzondere bijstand, vervolgt Rombout. "Ik roep iedereen op zich te melden als je je kinderen geen eten kunt geven. De gemeente staat klaar om te helpen. Dat is ook bekend bij alle partners in het 'veld', zoals Vitis Welzijn, de Bibliotheek en Patijnenburg. Als er sprake is van armoede zodat kinderen niet te eten hebben en met een lege maag naar school moeten, dan moet dat gelijk gemeld worden zodat ze meteen geholpen kunnen worden."

Ook vanuit de scholen zijn er geen signalen hiervan, stelt wethouder onderwijs ANKO Goudswaard. "Maar de scholen maken zich wel zorgen", weet hij. "Als er signalen komen, kunnen en móeten we maatregelen nemen met elkaar. Het is positief dat het kabinet na een motie 100 miljoen euro uittrekt voor schoolontbijt en lunch voor scholen in kwetsbare wijken."