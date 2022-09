De Westlandse wijnimporteur Pieter-Dirk Roeleveld van Artisan Wines uit 's-Gravenzande heeft tijdens het 34ste Proefschift wijnconcours in Rotterdam Ahoy de prijs van beste witte wijn van 2022 tot 25 euro gewonnen.

Een jury bestaande uit sommeliers werkzaam bij diverse toprestaurants in Nederland liet 116 wijnen toe tot de finale en er werden vijftien awards uitgereikt. Artisan Wines zond vijf biologische natuurwijnen in en alle vijf wijnen haalden de finale. Drie werden genomineerd en één won uiteindelijk een prestigieuze prijs met een 9 uit 10.

Savoie

Met de Cuvée des Gueux van Adrien Berlioz (Vin de Savoie Chignin, Frankrijk 2021) heeft eigenaar Pieter-Dirk Roeleveld een biodynamische wijn gevonden die, zoals hij zelf zegt, 'zeldzaam lekker' is. Afkomstig uit de Savoie, aan de voet van de Alpen, gemaakt van 60 procent Jacquère- en 40 procent Altessedruiven van 50 jaar oude wijnstokken.

Biodynamische wijn

"Een wijn zoals biodynamische wijn zou moeten zijn", zegt Roeleveld, die met Artisan Wines 'kantoor' houdt op bedrijventerrein Teylingen in 's-Gravenzande. "Gemaakt met vakmanschap, onder goede hygiëne en dat resulteert in een kraakheldere topwijn. Geen troebel vocht, zoals veel biologische wijnen helaas vaak nog zijn."

De jonge wijnmaker Adrien Berlioz bewerkt zijn vijf hectare wijngaarden, op hellingen met wel 50 procent stijging, met paarden. Hij gebruikt natuurlijke schapen- en koeienmest. En in september worden de druiven met de hand geplukt. De wijn rijpt in alle rust in roestvrijstalen vaten en er wordt niets aan toegevoegd of uitgehaald.

Artisan Wines biedt de witte wijn Cuvée des Gueux aan voor 22,50 euro per fles.