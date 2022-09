Hun rollen in de gemeenteraad zijn de komende vier jaar precies omgedraaid in vergelijking met de afgelopen collegeperiode, maar het gesteggel tussen Westland Verstandig en het CDA over het beeld van Gravin Machteld in 's-Gravenzande duurt voort.

Tot ontsteltenis van het CDA heeft het nieuwe gemeentebestuur, met daarin Westland Verstandig als grootste partij, besloten het veelbesproken beeld weer terug te plaatsen op het Marktplein. 'Het begint erop te lijken dat er met stoom en kokend water een oplossing gecreëerd moet worden voor wat betreft de plaatsing van het beeld van Gravin Machteld op het Marktplein in 's-Gravenzande', schrijft CDA-raadslid Cor van der Mark aan het college van B en W in een aangekondigde rondvraag voor de raadscommissie Bestuur en Economie, komende donderdag. 'En een eerste punt gescoord kan worden op een verkiezingsprogramma'. Volgens het CDA is er onder de ondernemers, verenigd in de BIZ 's-Gravenzande en onder de marktkooplui die elke vrijdag hun koopwaar uitstallen op het Marktplein, heel weinig draagvlak voor de terugkeer van het bekende beeld op die plek. Plaatsing aan de Van Geeststraat bij het voormalige gemeentehuis heeft nog steeds bij velen de voorkeur, aldus Van der Mark, die wil weten of het college nu bewust doorgaat met deze 'ramkoers richting de betrokkenen'. Ook is hij benieuwd hoe de gesprekken met de BIZ en de marktkooplui verlopen. De werkzaamheden om het beeld terug te plaatsen beginnen in het laatste kwartaal van dit jaar, zo meldde het gemeentebestuur onlangs. De kosten zijn geraamd op zo'n tachtigduizend euro. Het beeld bij het voormalige gemeentehuis neerzetten zou 49.000 euro kosten.