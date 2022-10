Hoog bezoek bij MBO Westland in Naaldwijk: minister-president Mark Rutte komt woensdag langs.

Hij praat dan met mbo-studenten die tijdens Skills Heroes, de nationale vakwedstrijden voor het mbo, zijn uitgeroepen tot Nederlands kampioen in hun vakgebied. Er zijn tijdens deze ontmoeting tien verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigd.



De studenten hebben zich gekwalificeerd voor Team Netherlands en de internationale mbo-vakwedstrijden WorldSkills. Deze wedstrijden zouden in Sjanghai plaatsvinden, maar kunnen door het coronavirus niet doorgaan. De internationale wedstrijden worden nu op verschillende momenten en op verschillende plekken in Europa georganiseerd.