Natuurlijk Delfland heeft een bezwaar ingediend bij Gedeputeerde Staten nadat er door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) 'zonder overleg' een vergunning werd afgegeven voor het wegvangen, vervoeren en doden van de rugstreeppad in Duinvallei Watergat in Monster.

'De rugstreeppad is een door de Wet natuurbescherming strikt beschermde soort', legt Natuurlijk Delfland uit. Volgens de organisatie zijn omwonenden pas op 16 september ingelicht door projectontwikkelaar BPD, dat het wegvangen, vervoeren en doden van de rugstreeppad is begonnen per 1 september. 'Zonder de bewoners te informeren dat zij hiertegen nog in beroep konden gaan. Daarmee wordt wel de indruk gewekt dat het zinloos is om gebruik te maken van wettelijke inspraakmogelijkheden.'



De Westlandse natuurorganisaties zelf zijn helemaal niet geïnformeerd door BPD. 'Dit terwijl dat in eerder overleg wel was afgesproken.'

De organisatie heeft daarom een bezwaar ingediend dat zich vooral richt op de ingangsdatum van de vergunning. 'Die start al op 1 september 2022. Er is nog niet eens een omgevingsvergunning aangevraagd en er loopt nog een beroep bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Watergat Monster.'