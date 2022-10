Het kruispunt van de Herenstraat, Plein en Heulweg in Wateringen gaat in de eerste helft van volgend jaar flink op de schop. Om de doorstroming te bevorderen wordt er een minirotonde gemaakt. Hierdoor moeten er minder auto's vast komen te staan in de drukke Herenstraat. In de spits is het daar elke dag razend druk.

"In de eerste helft van volgend jaar wordt op dat kruispunt de voorrangssituatie gewijzigd doordat er een minirotonde komt", legt wethouder Pieter Varekamp (VVD, verkeer) uit. "Het verkeer van en naar de Heulweg, het Plein en de Kerklaan heeft nu voorrang en daardoor loopt de Herenstraat vaak helemaal vol. Daar willen we op korte termijn wat aan doen." Dit probleem is tijdens het maken van de visie voor Wateringen al besproken en kwam ook weer ter sprake tijdens de discussie over de ontwikkeling van het gebied rondom de Rabobank, maar de uitvoering van dit laatste gaat nog wel even duren. Varekamp: "Als we het allemaal samennemen, moeten we ermee wachten en dat willen we niet. Het specifieke probleem van de doorstroming in de Herenstraat willen we nu aanpakken."