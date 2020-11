De politie heeft dinsdagavond opnieuw moeten ingrijpen in de wijk Langdonk in Roosendaal. Vanaf ongeveer 18.00 uur werd in de stad vuurwerk afgestoken en rond 20.00 uur nam dat alleen maar toe. De politie was preventief in de wijk aanwezig om snel in te kunnen grijpen, want in de voorgaande dagen was het al vaker raak.

Burgemeester Han van Midden heeft dinsdagmiddag een samenscholingsverbod ingesteld. Ook mocht de politie vanaf dinsdagavond 18.00 uur inwoners preventief fouilleren op vuurwerk.

"Wat er nu gebeurt, gaat alle perken te buiten", stelde de burgemeester. "Dat heb ik gisteren met eigen ogen gezien. Mensen voelen zich niet meer veilig op straat. Er ontstaat schade en mensen en huisdieren worden dagelijks opgeschrikt door luide knallen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn en dat vraagt nu om krachtige maatregelen."

Toch konden die maatregelen niet voorkomen dat jongeren de straat opgingen om vuurwerk af te steken. Rond 21.20 uur werd een inwoner van Roosendaal aangehouden voor het beledigen van agenten.

Later op de avond, rond middernacht, werden nog eens vier personen aangehouden bij de Evelindeflat. Zij werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Bij de flat zijn ook vernielingen gepleegd. Daarnaast zijn in de wijk enkele brandjes gesticht, waaronder in een bouwkeet. Volgens verschillende media zijn er ook mortierbommen naar de hulpverleners gegooid.