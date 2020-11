Een fietsster is maandagochtend aangereden op de turborotonde aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal.

Het ongeluk gebeurde op de oversteekplaats aan de kant van de Hulsdonksestraat. Door nog onbekende oorzaak kwamen de fietsster de en automobilist met elkaar in botsing.

De fietsster raakte hierbij gewond. Ze is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.