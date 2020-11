Drie personen zijn afgelopen dagen aangehouden in verband met vuurwerkoverlast in Roosendaal, meldt de politie zondag.

De politie ontvangt de laatste dagen meerdere meldingen, onder meer over geluidsoverlast van knallend vuurwerk en over ontploffingen van zwaar vuurwerk. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de politie surveilleert wel extra door gebieden waar de meldingen vandaan komen.

Tijdens een controle die vrijdagavond plaatsvond, is rond 22.00 uur een twintigjarige man uit Roosendaal aangehouden op het Heilig Hartplein. Hij wilde niet meewerken aan een controle van zijn identiteit en verzette zich. De Roosendaler heeft een agent mishandeld. Daarom is hij aangehouden.

Zaterdagochtend kwam de politie dankzij een tip een vuurwerkopslag in de schuur van een woning op het spoor. Er werd in totaal 45 kilo vuurwerk gevonden, waaronder Shells en siervuurwerk. Het vuurwerk is vanwege het ontploffingsgevaar via een specialistische dienst afgevoerd.

De politie heeft tegen de 29-jarige bewoner een proces-verbaal opgemaakt. Later die dag, om 21.50 uur, heeft een surveillerende agent op de Philipslaan een zestienjarige jongen uit Roosendaal op heterdaad betrapt. Hij had vermoedelijk een zelfgemaakte vuurwerkbom laten ontploffen. Deze jongen zal nog worden verhoord.