De brandweer heeft zaterdagavond antennes veilig moeten stellen aan de Esdoornstraat in Steenbergen. Deze hingen gevaarlijk los nadat een man een zendmast aan het demonteren was. Die man is uiteindelijk meegenomen naar het politiebureau, omdat hij na de hulp van de brandweer de zendmast weer inklom.

De man had de zendmast van een bewoner van de Esdoornastraat gekocht en ging hem zaterdagavond demonteren. Even voor 18.30 uur hingen de antennes gevaarlijk los boven een garage en belde hij de brandweer.

Met een hoogwerker kreeg de brandweer de antennes na enkele uren veilig naar de grond. Toen de brandweer bezig was met het inpakken van hun spullen, klom de man tot hun verbazing opnieuw de zendmast in. Hij wilde nog enkele resterende onderdelen uit de zendmast halen.

Daarop schakelde de brandweer de politie in. De man is zelf uit de mast geklommen, waarna hij door agenten is overgebracht naar het politiebureau.

Volgens buurtbewoners was de man al enkele dagen bezig om de antennes uit de zendmast te halen. De man zou tijdens het klimmen niet één keer gebruik gemaakt hebben van valbeveiliging.

De brandweer heeft de omgeving van de zendmast afgezet, omdat het niet zeker is of er niet nog meer onderdelen uit kunnen vallen.